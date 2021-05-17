شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمي مجاهد عن أسباب إيقافه: "الحكام بيربونا كأننا فى مدرسة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أمير عزمى، المدرب العام للبنك الأهلي، كواليس تعرضه لعقوبة الإيقاف بعد حديثه مع حكم مباراة فريقه مع المقاولون العرب بالجولة الماضية، والتى انتهت بفوز المقاولون بهدف نظيف، وقال مجاهد فى تصريحات لبرنامج "اللعبة الحلوة" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "كمدرب على الدكة حتى فى حال إهدار فرصة يكون لك رد فعل وتنفعل معها، ولكن الحكم لم يكن يسمح حتى بذلك وبعدما أهدرنا فرصة "قمت من على الدكة بقول ياااه.. لقيته بقولى اقعد يا كابتن"، هو أنا جاى مدرسة".

وأضاف أمير عزمي، "بعد ذلك ذهبت لأحضر زجاجة مياه وجدته يسير خلفي، وكأنى جاى أتربى، السماعة مكانتش شغالة، طلبت من الحكم الحديث مع الغندور ولكنه لم يسمعه.. وفى الشوط الثانى خالد جلال أراد أن يجرى تغييرين والحكم الرابع انتظر أكثر من 4 دقائق ليسجل أرقام اللاعبين على اللوحة فقط لم يكن يعرف كيف يسجلها، وسألته عن تأخير التغيير فقال لى "إيه المشكلة"، فقلت له أنت معاك لوحة مش عارف تستخدمها وبعدها تعرضت للطرد".

وكان المقاولون قد فاز فى مباراة الجولة الماضية بالدورى العام على البنك الأهلى بهدف نظيف، وطلب عماد النحاس لاعبى المقاولون بمواصلة العروض القوية فى الدور الثانى لوضع الفريق فى المركز الذى يليق به.

من جانبه، يرى المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، والمشرف على قطاع الكرة، أن التحكيم المصرى بحاجة إلى وقفة من قبل لجنة الحكم، مؤكداً أنه فى وجود الفار كان يجب أن تقل الأخطاء التحكيمية المؤثرة على نتائج المباريات إلا أن العكس ما حدث.