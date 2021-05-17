شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة 1942 .. الأهلي يتوج بكأس مصر للمرة التاسعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 17 مايو 1942، حقق الأهلى لقب كأس مصر للمرة التاسعة فى تاريخه بعد فوزه فى نهائى النسخة رقم "21" على منافسه التقليدى الزمالك "المختلط آنذاك" حامل اللقب بثلاثية نظيفة ليحقق الأهلى الثنائية، سجل أهداف الأهلى أحمد مكاوى، ومحمد الجندى، وصالح الصواف.

دخل الأهلى المباراة بتشكيل مكون من: "كمال حامد، الوحش، محمود حمدى "كروان"، حسين الفأر، صلاح عثمان، محمود المهيلمى، صالح الصواف، محمد الجندى، أحمد مكاوى، أمين شعير، ومنير حافظ"، بينما ضم تشكيل الزمالك كلا من: "يحيى إمام، بدرالدين، سعيد العربى، قدرى مصطفى، عبدالمجيد عزت، جلال قريطم، عبدالرحيم شندى، محمد لطيف، عبدالرحمن فوزى، عبدالكريم صقر، ومحمد حسن حلمى".

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، 37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الأفريقى 9 مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و2020.

كما نجح الأهلى فى الفوز بكاس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993.

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 6 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الاحمر بـ21 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً هذا الموسم 2019 -2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.