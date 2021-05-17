شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد عادل إمام.. الحريف وزيزو وعكاشة أبرز أدوار الزعيم للاعب الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزعيم عادل إمام واحد من أهم الممثلين المصريين والعرب، والأكثر شعبية فى تاريخ السينما المصرية، تربع على عرش الفن المصرى طوال السنوات الماضية، ويحتفل عادل إمام اليوم بعيد ميلاده الـ 81 حيث إنه مواليد مثل هذا اليوم من عام 1940.

وخلال مسيرته الفنية قدم الزعيم عددا من الأدوار والشخصيات المتنوعة، ومنها لاعب كرة القدم والذى قدمها فى أكثر من عمل فنى، أبرزها أفلام "رجل فقد عقله" و"الحريف" و"الشياطين والكورة".

الحريف

فى فيلم الحريف قدم عادل إمام شخصية فارس، الذى يعمل بمصنع أحذية ويقيم بغرفةٍ على سطح أحد المنازل برفقة زوجته دلال وابنه الصغير، ومارس كرة القدم كهواية مفضلة له، لكنها الكرة "الشراب" فى الشوارع والساحات الشعبية مقابل المراهنات، وبعد مشاكل أزمات يعم فى معرض سيارات ويستمر فارس أيضًا فى لعب الكرة (الشراب) ولكن تلك المرة دون مراهنات.

رجل فقد عقله

قدم عادل إمام شخصية لاعب الكرة فى فيلم رجل فقد عقله مع الفنان الراحل فريد شوقى، وسهير رمزى وكريمة مختار وإكرامى وجسد فى الفيلم شخصية زكى أو زيزو، لاعب الأهلى، والذى يضحى بنفسه حفاظا على أسرته حيث تزوج الفتاة التى يحبها و الده لمنعه من الزواج منها وهدم الأسرة، و حرصًا على استقرار المنزل ويتخلى عن خطيبته كامليا.

الشياطين والكورة

وفى فيلم الشياطين والكورة قدم دور عكاشة لاعب الكرة، صديق حسن يوسف، والذى يساعده للزواج من الفتاة التى يحبها، بعد معارضة والدها الزواج منه بسبب تشجيعه للفريق المنافس للثنائى.