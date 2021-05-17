شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يحسم معركة الميركاتو مبكراً: لا نية للتخلى عن أى لاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسام عزو، نائب رئيس غزل المحلة، عن خطة الفريق فى التدعيمات الصيفية المقبلة، مؤكداً أنه لا نية للاستغناء عن أى لاعب من الفريق. وقال عزو فى تصريحات لبرنامج "اللعبة الحلوة" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "تعرضنا لهزيمتين فى آخر مباراتين بالدورى، ولكن لدينا إصابات كثيرة مع ضغط المباريات، ونخوض مباريات قوية، وكل ذلك وضع متوقع بعد ارتفاع المستوى، ونتمنى من اللاعبين أن يعودوا لمستواهم مرة أخرى".

وأضاف عزو، "من أول مباراة فى الدورى وعدنا الجماهير بمكان محترم فى الجدول، لم نتحدث عن المنافسة ولكن وعدنا بمركز محترم، وفرنا كل احتياجات اللاعبين المادية ولا يوجد لاعب له جنيه متأخر من المستحقات، وراهنا على هؤلاء اللاعبين من بداية الموسم".

وأشار نائب رئيس غزل المحلة إلى أن هناك نية بعدم بيع أى لاعب من الفريق، سواء هذا الموسم أو الموسم المقبل لتحقيق الاستقرار للفريق، وفتح الله لم يتجاوز 27 سنة مازال سنه صغيرا.

واختتم عزو تصريحاته قائلا، "خالد عيد هو المسئول عن ملف التدعيمات وطلباته مجابة وهو ابن النادى، ونتمنى أن يكمل معنا الموسم المقبل".

على الجانب الآخر، طالب رضا شحاتة، المدير الفنى لفريق الجونة، لاعبى فريقه بفتح صفحة جديدة أمام غزل المحلة، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة 23 من الدورى الممتاز.

وحذر المدير الفنى للجونة لاعبيه من انتفاضة المحلة بعد الهزيمة الأخيرة التى تكبدها زعيم الفلاحين فى الجولة 22 من الدورى، أمام المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف.