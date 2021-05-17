شكرا لقرائتكم خبر عن القرعة تمنح أهلي 2006 لقب بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توّج فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2006 رسمياً بلقب بطولة الجمهورية، بعدما حسمت القرعة التى أجريت صباح اليوم بمقر اتحاد الكرة اللقب لصالحه على حساب الإنتاح الحربي.
وكان أهلي 2006 قد أنهى البطولة متربعاً على صدارة الترتيب متساويًا مع الإنتاج الحربي برصيد 19 نقطة لكل منهما، وسجل كل فريق 17 هدفاً مقابل 12 هدفاً فى مرماه، ليتساوى الفريقان فى عدد النقاط ونتائج المواجهات المباشرة وفارق الأهداف، والأهداف المسجلة وأيضا التى استقبلها كل فريق، ليتم اللجوء للقرعة، وفقاً للائحة اتحاد الكرة، والتى حسمت اللقب للأهلي.
وأصبح أهلي 2006 ثاني فريق من قطاع الناشئين بالأهلي يحسم لقب بطولة الجمهورية، بعد فريق مواليد 2001.
وجمع فريق أهلي 2006، نقاطه من الفوز في 6 مباريات والتعادل في مباراة واحدة والهزيمة في 3 مباريات، حيث تعادل مع المقاولون العرب 1-1، وفاز على الزمالك 1 - صفر، وعلى الإنتاج الحربي2 - صفر، وخسر من إنبي صفر - 2، وفاز على المصري 3 - صفر، وعلى المقاولون العرب 3 - صفر، وخسر من الزمالك1-5 ، ومن الإنتاج الحربي صفر - 2، وفاز على إنبي 3 - صفر، وعلى المصري3-2 .
ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2006 كلا من سيد غريب مديراً فنياً، وأسامة زكي مدرباً عاماً، وأحمد صديق مدرباً مساعداً، ومحمد فتوح مدربا لحراس المرمى، وأحمد جاب الله طبيبا، وعمار فتحي إداريا، وأحمد ممدوح مدلكا، وطه محمد معدا بدنيا.