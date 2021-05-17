شكرا لقرائتكم خبر عن القرعة تمنح أهلي 2006 لقب بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توّج فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2006 رسمياً بلقب بطولة الجمهورية، بعدما حسمت القرعة التى أجريت صباح اليوم بمقر اتحاد الكرة اللقب لصالحه على حساب الإنتاح الحربي.

وكان أهلي 2006 قد أنهى البطولة متربعاً على صدارة الترتيب متساويًا مع الإنتاج الحربي برصيد 19 نقطة لكل منهما، وسجل كل فريق 17 هدفاً مقابل 12 هدفاً فى مرماه، ليتساوى الفريقان فى عدد النقاط ونتائج المواجهات المباشرة وفارق الأهداف، والأهداف المسجلة وأيضا التى استقبلها كل فريق، ليتم اللجوء للقرعة، وفقاً للائحة اتحاد الكرة، والتى حسمت اللقب للأهلي.

وأصبح أهلي 2006 ثاني فريق من قطاع الناشئين بالأهلي يحسم لقب بطولة الجمهورية، بعد فريق مواليد 2001.

وجمع فريق أهلي 2006، نقاطه من الفوز في 6 مباريات والتعادل في مباراة واحدة والهزيمة في 3 مباريات، حيث تعادل مع المقاولون العرب 1-1، وفاز على الزمالك 1 - صفر، وعلى الإنتاج الحربي2 - صفر، وخسر من إنبي صفر - 2، وفاز على المصري 3 - صفر، وعلى المقاولون العرب 3 - صفر، وخسر من الزمالك1-5 ، ومن الإنتاج الحربي صفر - 2، وفاز على إنبي 3 - صفر، وعلى المصري3-2 .

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2006 كلا من سيد غريب مديراً فنياً، وأسامة زكي مدرباً عاماً، وأحمد صديق مدرباً مساعداً، ومحمد فتوح مدربا لحراس المرمى، وأحمد جاب الله طبيبا، وعمار فتحي إداريا، وأحمد ممدوح مدلكا، وطه محمد معدا بدنيا.