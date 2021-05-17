شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن اقتراب عودة إيهاب جلال ويكشف موقف المصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف علاء وحيد، المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، عن آخر تطورات الحالة الصحية لإيهاب جلال مدرب الفريق، والذي غاب عن الدراويش في آخر 4 مباريات بسبب إصابته بكورونا، وقال وحيد في تصريحات لبرنامج "اللعبة الحلوى" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الاسماعيلي هو الأكثر حصداً للنقاط في الدور الثاني، وهذا ليس آخر المطاف، ونسعى للخروج من الموقع الحالي ونقدم كرة القدم الجميلة التي اعتدنا عليها، وكل هذا خطوة في الطريق ونتمنى أن نكمل ونصل إلى المكانة التي نستحقها ومكانة الاسماعيلي داخل المربع الذهبي.

أضاف: إيهاب جلال غاب عن الفريق في 4 مباريات متتالية، وهو يتابع التدريبات ثانية بثانية، واليوم سيخضع لمسحة نتمنى أن تكون سلبية ليعود لقيادة الفريق من الملعب، إيهاب جلال في الحجر الصحي بالمستشفى في غرفة عادية وليس في العناية ووضعه يتحسن وقريباً سيعود للملعب.

واصل: جدول الدوري مضغوط وفي اجتماعنا مع اتحاد الكرة وافقنا على ضغط بعض المباريات، ووقعنا مع أصعب الأندية في الدوري والكأس دون وجود وقت، مشكلتنا كانت في الاصابات بسبب ضغط المباريات ووضعنا خطة لمواجهة تلك الأزمة، ونتمنى أن نعبر تلك المرحلة بسلام.

واختتم: باهر المحمدي عاد للفريق بالفعل وعبد الرحمن مجدي سيعود بقوة، ويتبقى لنا إصابات الرباط الصليبي فقط نتمنى عودتهم إلينا.

ويستعيد الدراويش فى مواجهة ذئاب الجبل عماد حمدى لاعب خط الوسط الذى غاب عن مواجهة أسوان للإيقاف، بعد الحصول على الانذار الثالث فى مواجهة البنك الاهلى، ومنذ تولى إيهاب جلال وجهازه الفنى الإدارة الفنية للدراويش وقد تغيرت أدوار كثيرة للاعبين، على رأسهم عماد حمدى ارتكاز الفريق الذى أصبح مميزا للغاية فى صناعة وتمهيد الأهداف، حيث قام بصنع 3 أسيستات فى 3 مباريات متتالية.

فى سياق آخر، يرى علاء وحيد المتحدث الاعلامى للنادى الاسماعيلى أن فريقه لا يزال فى دائرة الخطر فى الدوري رغم الانتصارات الأخيرة، مؤكدا أن أزمة الدراويش مع النجوم بشأن صفقة إبراهيم حسن فى طريقها للحل دون خصم نقاط من رصيد النادى الأصفر.