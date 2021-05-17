كواليس غرفة الملابس.. مارتن يول يطلب رحيل السولية عن الأهلى لتواضع مستواه

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كواليس غرفة الملابس اليوم، عن الأزمة التي شهدتها جدران النادي الأهلي وكان بطلها الهولندى مارتن يول، المدير الفنى الأسبق للأهلى، حينما رفض استمرار عمرو السولية لاعب الفريق بدعوى تواضع قدراته الفنية، وتحدث مارتن يول وقتها مع المهندس محمود طاهر رئيس النادى السابق بشأن ضرورة الاستغناء عن السولية وعدم بقائه بالفريق.

رغبة مارتن يول أصابت كثيرين بصدمة سواء على صعيد إدارة النادى أو فريق الكرة أو الجهاز المعاون للمدير الفني، بجانب اللاعب نفسه الذى اندهش من موقف مارتن يول قبل أن يتدخل بعض مسئولى النادى ويُطالبون المدير الفنى بمنح اللاعب الفرصة باعتباره صاحب قدرات فنية عالية ظهرت بعد ذلك بوضوح فى الفريق.

عمرو السولية اجتهد فى التدريبات بشكل كبير إلى أن أثبت قدراته الفنية، ودفع معظم مدربى الأهلى للاعتماد عليه، وبات من أهم نجوم الفريق، وبات السولية من أهم الأوراق في تشكيلة الفريق الأحمر في الوقت الحالي ولا غنى عنه ليكون حلقة الوصل في الربط بين خطي الوسط والهجوم، بخلاف قدرته على صناعة الأهداف بتمريرات السحرية.