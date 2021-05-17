شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور عن أخطاء شريف إكرامي: هل بيراميدز بيلعب صاحب الكورة؟! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الإعلامى خالد الغندور على الأخطاء المتكررة التى ارتكبها شريف إكرامى، حارس مرمى بيراميدز، وكان آخرها خطأ الهدف الذى سجله فريق أنيمبا النيجيرى فى ذهاب الدور ربع النهائى لكأس الكونفدرالية الأفريقية، والذى تم إحرازه فى الدقيقة الأولى من عمر اللقاء.

وقال الغندور عبر برنامج "اللعبة الحلوة" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، أخطاء شريف إكرامى الفترة الأخيرة أصبحت متكررة، المشكلة الوحيدة أنه رغم ذلك يتم استبعاد الشناوى والمهدى سليمان هل النادى بيلعب صاحب الكرة؟!.

وأضاف بندق، شريف إكرامي شخصية محترمة أتمنى ألا يغضب من النقد، ولكن أحمد الشناوى كان حارس مرمى مصر الأول فى فترة من الفترات، وتعمد الاعتماد على إكرامى رغم الأخطاء يثير أزمات بين اللاعبين.

وتابع الغندور، "الوداد أقرب للوصول إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا، فى ظل القرعة التى ستضعه فى مواجهة شباب بلوزداد بنصف النهائي، أما الأهلى فهناك عامل كبير على التحكيم فى تأهله خاصة بعد أخطاء الحكم فى مباراة صن داونز.

من جانبه، أعرب الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، المدير الفنى لفريق نادى بيراميدز، عن سعادته بفوز فريقه على ضيفه إنيمبا النيجيرى بنتيجة 4 / 1، فى ذهاب الدور ربع النهائى من كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد الدفاع الجوي.

وقال فى المؤتمر الصحفي، "بصرف النظر عن خطأ الهدف، كنا نلعب لتحقيق نتيجة كبيرة، وهذا الذى تمكنا من تحقيقه، وعلى الرغم من تسرع اللاعبين فى بعض أوقات المباراة، إلا أنه ما زالت أمامنا مباراة فى نيجيريا من أجل حسم التأهل".

وأضاف، "أمامنا أسبوع كامل قبل مواجهة الإياب سنعمل خلاله على إعداد الفريق بشكل مميز، والعمل على تقليل الأخطاء الدفاعية التى ارتكبها الفريق الفترة الأخيرة".

وعن خطأ شريف إكرامي، علق أروابارينا قائلا: "شريف ارتكب خطأ وهذا أمر طبيعى فالجميع يخطئ، وأنا أطلب من حراسى دائما بدء لعب الكرة من الخلف بالقدم للمساعدة فى بناء الهجمة".

وأردف: "شريف أخطأ اليوم إلا أنه يقدم أداء مميزا فى الفترة الماضية، ونمتلك مجموعة مميزة من الحراس، مثل أحمد الشناوي، وأنا صاحب قرار من يشارك أساسيا فى المباريات، ولا أهتم بهجوم البعض على اللاعبين الكبار فى الفريق".