شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحذر عبد الشافي قبل مباراة الزمالك والطلائع.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، تحذيراً لمحمد عبد الشافى الظهير الأيسر للفريق، قبل مباراة طلائع الجيش المقرر لها الخميس المقبل فى الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، والتى ستقام باستاد القاهرة الدولي.

وطلب كارتيرون من عبد الشافى تجنب الحصول على أى بطاقات صفراء فى مباراة الطلائع، لأن ذلك سيعرضه للإيقاف، بعد حصوله على بطاقة صفراء فى مباراة إنبى الأخيرة، وهى الثانية له فى الموسم الحالي.

يأتى تحذر كارتيرون فى ظل اعتماده على محمد عبد الشافى فى قيادة الجبهة اليسرى بعد إصابة عبد الله جمعة التى استمرت فترة طويلة، بالإضافة لعدم تنفيذ أحمد فتوح بعض تعليمات الجهاز الفني، لذا فإن عبد الشافى هو الحل الوحيد أمام كارتيرون ويخشى إيقافه فيتأثر الفريق.

وأكد الجهاز الإدارى لفريق الزمالك أنه لا توجد غيابات فى صفوف الفريق عن مباراة طلائع الجيش المقبلة فى مسابقة الدورى الممتاز بسبب الإيقافات، وأوضح الدكتور منتصر الرملاوى المدير الإدارى للفريق أن البطاقة الصفراء التى حصل عليها محمد عبد الشافى أمام إنبى هى الثانية له فى الموسم الحالي.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا الثلاثاء استعدادا للقاء طلائع الجيش الخميس المقبل ضمن الأسبوع الـ 23 لمسابقة الدورى بإستاد القاهرة.

وشارك محمد عبد الشافى بشكل أساسى فى مباراة إنبي، وخاض اللقاء بالكامل، ويخشى جهاز الزمالك تعرضه للإيقاف فى الوقت الحالي، مما سيعنى غياب لاعبان فى الجبهة اليسرى دفعة واحدة نظرا لاستمرار غياب عبد الله جمعة عن المباريات بسبب الإصابة.

من ناحية أخري، خاض محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الزمالك، تدريبات تأهيلية منفردة أمس، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، تحت إشراف أحمد عصمت مساعد مخطط الأحمال بالجهاز الفنى للزمالك.

وحرص شيكابالا على حضور مباراة فريق الناشئين مواليد 2003 أمام الأهلى على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، بالجولة رقم 15 من بطولة الجمهورية للناشئين، والتى أنتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد.

من ناحية أخرى، قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم تغريم نادى الزمالك 20 ألف جنيه لتأخر نزول الفريق أرض الملعب لمدة 3 دقائق فى الشوط الثانى خلال مباراته امام إنبي، و50 ألف جنيه للسباب الجماعي.

كما قررت اللجنة إيقاف حلمى طولان المدير الفنى لإنبى مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضى خلال مباراة فريقه أمام الزمالك.