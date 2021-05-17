عبدالحفيظ مندهش من تبرير حكم الأهلي وصنداونز.. ورسالة للشحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي، أنه اندهش من تبرير حكم مباراة الفريق أمام صنداونز الجنوب أفريقي لعدم احتساب ركلة جزاء لصالح محمد شريف.

وأعلن الأهلي تقدمه بشكوى إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ضد الحكم السنغالي ماجيتي نداي الذي أدار مباراة الفريق أمام صنداونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات لإذاعة "شعبي إف إم" "نحن في مرحلة صعبة جداً، لعبنا عدد كبير من المباريات ومنافسات قوية، من يوم 2 رمضان لعبنا 9 مباريات منهم 3 في الإسكندرية ومباراتين أمام الزمالك المنافس المباشر لك، ثم المواجهة رقم 10 في تلك الفترة أمام صنداونز".

وتابع "الفريق غير مكتمل ونعاني من إصابات، وبعض اللاعبين يشعرون بالإرهاق والإجهاد، النتيجة التي حققناها أمام صنداونز مقبولة بالتأكيد، لكن مباراة الإياب ستكون أصعب والدوافع مختلفة، وإن شاء الله نحقق النتيجة المطلوبة من المباراة، وسنطير لقطر بعد ذلك من أجل السوبر الأفريقي".

وأضاف "من المهم أن تحقق نتائج في تلك الفترة الصعبة وتفوز عندما تمر بضغوط واهتزاز في المستوى، لو حدث العكس ستصبح الأمور أصعب، لم نحقق أي لقب بعد، ننافس في الدوري ودوري الأبطال، لكن مهم تحقيق نتائج جيدة، وإن شاء الله الأمور ستصبح أفضل وستتحسن في يونيو عندما يكتمل الفريق بإذن الله".

وأشار "في بعض الأوقات يكون هناك فترة عدم اتزان وهذا يحدث لأي فريق في العالم، شاهدنا مانششتر سيتي في بداية الموسم مثلاً لم يكن هناك إيحاء بأن الفريق سيصبح بطلاً، لكن حالياً هو بطل بريميرليج وفي نهائي أبطال أوروبا".

وشدد "الأهلي لعب نهائي أفريقيا ثم كأس مصر وكان قد حسم الدوري، ثم بداية دوري جديد ثم كأس العالم للأندية وحاليا في موسم جديد لدوري الأبطال، نلعب تحت ضغوط كبيرة، لا يوجد أي فواصل".

وعن قرارات حكم مباراة صنداونز "من المفترض أنه حكم مصنف ومرشح للمونديال، مندهش من قراراته، تحدثت معه في الممر بين الشوطين بشأن كرة محمد شريف، قال أنها احتكاك عادي، القرار كان سهلاً، ركلة جزاء لمحمد شريف وطرد لحارس صنداونز، قدمنا شكوى بالفعل، وسيكون هناك حذر شديد في مباراة الإياب بالتأكيد".

وكان الأهلي تفوق على صنداونز بثنائية نظيفة في المباراة التي جرت السبت بملعب "الأهلي we السلام" في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

وبحسب ما ورد في الموقع الرسمي للأهلي، فإن النادي الأحمر أشار في شكواه لكاف إلى أن الحكم ارتكب العديد من الأخطاء في مواجهة صنداونز، ولم يقم بتوفير الحماية الكافية للاعبين.

واختتم "اتحدث مع حسين الشحات بشكل مستمر، حققنا الأهداف الجماعية، تعاقدنا معه في يناير 2019، حصلنا على أصعب دوري في التاريخ، وفزنا بدوري الأبطال بعد ذلك، وفزنا بالكأس بعد فترة طويلة وأيضاً الدوري، لكن بالطبع كأهداف فردية، لم نحصل من الشحات على ما نتوقعه منه".