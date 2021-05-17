"رحيل سياراته".. الشائعات تتزايد حول مغادرة رونالدو ليوفنتوس (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

نشرت تقارير إيطالية، صباح اليوم الاثنين، مقطع فيديو يوضح نقل سيارات البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس على متن شاحنة كبيرة متخصصة في نقل السيارات.

وارتبط رونالدو بالرحيل عن يوفنتوس مع نهاية الموسم الجاري، خاصة مع خسارة الفريق الإيطالي لبطولة كالتشيو وتعقد موقفه في جدول الدوري بشأن حسم مقعد مؤهل للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

وقالت "Per Semper Calcio" إن الشاحنة من شركة تُدعى "Rodo Cargo"، وهي شركة نقل مشهورة مقرها في مدينة لشبونة البرتغالية، لافتة إلى أن مقطع الفيديو يظهر سيارات البالغ من العمر 36 عاما وهي تُنقل من منزله في تورينو.

من جانبها قالت صحيفة "فوتبول إيطاليا" إن وصول تلك السيارات في عام 2018 كان علامة كبيرة على انضمام رونالدو إلى صفوف يوفنتوس.

وأشارت الصحيفة إلى أن مغادرة السيارات منزل رونالدو ربا تكون علامة فاصلة على رحيل اللاعب البرتغالي عن يوفنتوس.

وانتقل رونالدو إلى صفوف يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 18/19 قادما من ريال مدريد الإسباني، وحصد مع بيانكونيري بطولة الدوري المحلي "مرتين" والسوبر المحلي "مرة واحدة".