ضياء السيد: مشكلة بواليا في الأهلي.. ولا أمانع انضمامه لسيراميكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال ضياء السيد المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، إن مشكلة والتر بواليا لاعب الأهلي هي تواجده بين صفوف الفريق الأحمر، مضيفًا أنه لا يمانع انضمامه لفريقه.

وانضم بواليا إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من الجونة، بعقد يمتد حتى نهاية شهر يونيو 2025.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "ملعب البلدوزر" المذاع عبر قناة الشمس، قال السيد: "أحمد ياسر إعارة من صفوف الأهلي، واستمراره أمر يقرره ناديه".

وبسؤاله عما إذا قرر الأهلي استعادة أحمد ريان وانتقال بواليا لسيراميكا، أكد السيد: "مشكلة بواليا هي تواجده في الأهلي، ولا أمانع انضمامه لسيراميكا كليوباترا".

وأتم: "بواليا لن يعاني في أي ناد آخر، سيظهر بشكل جيد في أندية مثل الجونة، سيراميكا وغيرهم، لكن الأندية الكبيرة تحتاج نوعيات معينة من اللاعبين وهذا ما سبق وقلته".

جدير بالذكر أن بواليا شارك مع الأهلي في 8 مباريات ببطولة الدوري، مباراة بكأس مصر، 6 بدوري أبطال أفريقيا و3 مباريات بكأس العالم للأندية (سجل خلالهم هدفين).