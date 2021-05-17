الأهلي يوضح موقفه من خوض "فاصلة الزمالك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد خالد بيبو مدير قطاع الناشئين بالأهلي، أن إدارة النادي تسلمت خطاب اتحاد الكرة المصري بخوض مباراة فاصلة مع الزمالك مواليد 1999، مضيفًا أن الفريق مستعد وجاهز لخوض المباراة.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير"، قال بيبو: "تسلمنا خطاب اتحاد الكرة، سيتم عرض الأمر على لجنة التخطيط ليتم اتخاذ القرار النهائي".

وأضاف: "من البداية نحن جاهزين ومستعدين للمباراة".

وبسؤاله عما إذا كان هناك قرار مسبق بشأن خوض المباراة من عدمها، قال: "نعم نرغب في خوض المباراة، جاهزين لأي شئ، سبق وقلت أننا سنلتزم بقرار اتحاد الكرة".

ووقع جدل بسبب ما حدث في مباراة الأهلي والزمالك التي أقيمت على ملعب الأهلي بفرع مدينة بعد فوز الفريق الأحمر بهدفين لهدف وتساوي رصيد القطبين في عدد النقاط.

وبعد نهاية المباراة قام كل فريق بالاحتفال بالفوز بلقب الدوري هذا الموسم حيث قام الموقع الرسمي للزمالك بنشر خبر يفيد تتويج الفريق الأبيض بلقب الدوري نظرًا لتفوقه بفارق الأهداف عن الأهلي، بينما اعتمد الأحمر على فارق المواجهات المباشرة ليقرر اتحاد الكرة خوض مباراة فاصلة يوم 26 مايو الجاري.