بالفيديو.. حلمي طولان يفتح النارعلى اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

هاجم حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي، اتحاد الكرة بعد قرار معاقبته على هامش مباراة الزمالك وإنبي الأخيرة بالدوري.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، قد قررت إيقاف حلمي طولان مباراتين وتغريمه مالياً بسبب السلوك غير الرياضي.

ودخل طولان في مشادة مع حضور جماهير الزمالك في مباراة إنبي التي انتهت بفوز الأبيض 3-1 بسبب توجيه هتافات مسيئة له.

وقال طولان في تصريحات لقناة "الشمس" "أنا شخص محترم ولست قليل الأدب، ما بيني وبين الجميع الفيديو ومراقب المباراة والحكم الرابع، قلت للحضور أنني أعرفكم واحد واحد، مستعد أواجه المراقب والحكم".

وتابع "هناك تنمر واضح ضدي، أعلم من يقوم بذلك في اتحاد الكرة، لكن يوماً ما، سيرحل عن كرسيه ومنصبه وسوف نتلاقى قريباً".

وشدد "هناك تنمر ضدي وضد نادي إنبي بسببي وبالأدلة، أخطاء تحكيمية عديدة يتعرض لها الفريق ولا يذهب الحكم حتى لمراجعة القرار بتقنية الفيديو، أنا من تعرض للسب وفي النهاية يتم عقابي".

وكشف طولان من خلال تصريحاته، الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها إنبي في الفترة الأخيرة.

وفي تصريحات أخرى لقناة "الحدث اليوم" قال طولان "أي شخص أصبح يتم سبه والهجوم عليه دون أي تحرك من أحد، هؤلاء هم من أصبحوا الرموز الآن، جماهير الزمالك هي الأعظم في العالم، هؤلاء لا يمثلون جماهير الزمالك".

وأكد "تلك المجموعة تجلس في نادي الزمالك وتنتظر أن يتم إدراج أسمائهم في كشف حضور المباريات، أعرفهم بالإسم، لا يدفعون أموالاً لحضور المباريات، ويتواجدون لسب الآخريين".

وأضاف "مندهش من مجلس إدارة يرأسه اللواء عماد الشخصية المحترمة ويسمح بحضور هؤلاء للمباريات ويسمح بهذا التجاوز، حزين بالطبع لأنه لم يتواصل معي أي شخص من إدارة الزمالك، لكن لا أنتظر أي أمر من أحد".

وواصل "أنا أعلم لماذا تم معاقبتي، أغلب من قاموا بسبي في المدرجات لم يتواجدوا في تلك الحياة وقت دخولي نادي الزمالك، تواصلنا مع المراقب وقال أنه كتب في تقريره أن الجماهير قامت بالتطاول علي، وأنا قلت لهم أعرفكم واحد واحد".

وعن قناة الزمالك قال طولان "هؤلاء لا يقومون بالسؤال عن الشخص الذي قام بتعيينهم في هذا المكان وصاحب الفضل عليهم، لا يعنيني أي أمر".

واختتم "سأظل أتحدث عن الأهلي بشكل جيد ومحترم وأظهر في قناة الأهلي، من يحترمني ويقدرني يجب أن أبادله نفس الشعور، أنا زملكاوي غصب عن أي شخص، لكن ليس معنى هذا أن أهاجم الجميع، أحترم الجميع".