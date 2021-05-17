تحديد مواعيد مباريات جولة حسم الليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلنت رابطة الدوري الإسباني اليوم الاثنين، مواعيد الجولة الـ38 والأخيرة من جدول "لا ليجا" والمقرر إقامته أيام 21، 22 و23 من شهر مايو الجاري.

وجاء تغيير مواعيد مباريات الجولة الأخيرة بعد تحليل نتائج الجولة الـ37، وللحفاظ على نزاهة المنافسة، وبناء عليه تم الاتفاق على إقامة المباريات الرئيسية يوم السبت 22 مايو في تمام السادسة مساء.

وانحسر لقب الليجا بين أتليتكو مدريد وريال مدريد، بعدما خسر برشلونة أمام سيلتا فيجو بنتيجة 2-1 في مباراة الجولة الـ37.

ومن المقرر أن يحل أتليتكو مدريد ضيفا على ريال بلد الوليد بالجولة الأخيرة، بينما يستضيف ريال مدريد نظيره فياريال على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" فإن تغيير موعد الجولة الأخيرة جاء بطلب من فياريال، لارتباطهم بخوض مباراة نهائي الدوري الأوروبي أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم 26 مايو الجاري.

جدير بالذكر أن اتلتيكو مدريد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 83 بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما ابتعد برشلونة عن المنافسة ليحل في المركز الثالث برصيد 76 نقطة.