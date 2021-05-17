تقارير: برشلونة استقر على رحيل كومان بنسبة 99%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

زعمت تقارير إسبانية اليوم الاثنين، أن إدارة برشلونة قررت بنسبة كبيرة رحيل رونالد كومان مدرب الفريق الكتالوني بنهاية الموسم الجاري.

وفقد برشلونة آماله في المنافسة على بطولة الدوري الإسباني، بعدما تعثر في أكثر من مباراة متتالية كان آخرها السقوط أمام سيلتا فيجو بنتيجة 2-1 في الجولة الـ37 من الليجا.

وبحسب ما ذكرته إذاعة "RAC1"، فإن النادي الكتالوني قرر بنسبة 99% رحيل كومان عن الفريق الأول، رغم أنه مازال يمتلك عامًا آخر في عقده.

وقالت المحطة الإذاعية إنه على الرغم من أن اللقاء الذي جمع بين خوان لابورتا رئيس برشلونة ورونالد كومان في أحد مطاعم برشلونة الاسبوع الماضي، أظهر انسجاما جيدا بين الطرفين، إلا أنها ترى أن عدم وجود بديل لكومان هو الأمر الذي أنقذ منصب المدرب الهولندي.

كما لفتت المحطة إلى أن لابورتا خسر رهانه الشخصي بشأن كومان خاصة في المباريات الأخيرة التي كانت سببا مباشرا في ابتعاد الفريق الكتالوني عن المنافسة على لقب الليجا.

وأتمت "RAC1" حديثها مشيرة إلى أن لابورتا بدأ البحث عن بديل مناسب لقيادة برشلونة بالموسم المقبل.