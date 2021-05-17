الامارات | وفاة حارس مرمى منتخب الجزائر السابق

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة حارس مرمى منتخب الجزائر السابق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الموقع الرسمي للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري عن وفاة حارس منتخب الجزائر السابق، سمير حجاوي (42 عاماً)، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وقال الموقع في إعلانه إلى وزارة الشباب والرياضة الجزائرية إن حجاوي كان من المقرر عودته إلى الجزائر اليوم الاثنين عبر طائرة صحية خاصة، قبل أن توافيه المنية قبل ساعات قليلة من موعد السفر.

وأضاف: "حارس مرمى نادي وفاق سطيف السابق، سمير حجاوي، خضع للعلاج في المشافي الفرنسية منذ ديسمبر الماضي، وذلك بتوصية من وزارة الشباب والرياضة الجزائرية، التي استجابت لطلبه في التكفل بحالته الصحية، وعلاج ورم سرطاني أصابه، قبل أن تسوء حالته الصحية في الآونة الأخيرة، ما دفعه مجدداً إلى توجيه نداء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لإعادته إلى الجزائر وقضاء أيامه الأخيرة بين أفراد عائلته، في نداء استجابة له وزارة الشباب والرياضة، وتحديد الاثنين موعداً للسفر".

وتحفل مسيرة حجاوي الذي دافع عن ألوان منتخب الجزائر في العام 2007، بالعديد من الإنجازات المحلية والخارجية، استهلت في العام 1998 بفوزه مع فريق وداد تلمسان بكأس الجزائر، والتي اتبعت بالعم ذاته بالفوز بكأس العرب للأندية الأبطال، واستكملت بحصد كأس بلاده للمرة الثانية في عام 2002، لينتقل بعدها إلى وفاق سطيف الذي حصد بقميصه ثنائي بطولة الجزائر عامي 2007 و2009، بجانب تتويجه ببطولة "رابطة أبطال العرب" في نسختي 2007 و2008.

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