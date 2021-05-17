الامارات | بالصور: فتيات برشلونة أفضل من رجاله.. حققن ما عجز عنه ميسي ورفاقه

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور: فتيات برشلونة أفضل من رجاله.. حققن ما عجز عنه ميسي ورفاقه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح برشلونة أول فريق إسباني يحرز لقب دوري بطلات أوروبا في كرة القدم، بعد فوزه الساحق على تشيلسي الإنجليزي 4-صفر، الأحد، في غوتبورغ، ليحقق فريق السيدات ما عجز عنه الأرجنتيني ليونيل ميسي ورفاقه في السنوات الست الماضية.

وسجل بطل "الليغا" أهدافه الأربعة في غضون 36 دقيقة عن طريق الألمانية ميلاني لويبولتس عن طريق الخطأ بعد 33 ثانية على بداية المباراة، أليكسيا بوتيّاس (14 من ركلة جزاء)، أيتانا بونماتي (21) والنروجية كارولين غراهام هانسن (36).

وكان برشلونة حقق 26 انتصارا من 26 مباراة في الدوري الإسباني، مع فارق أهداف بلغ +123.

وكان تشيلسي في طريقه لتحقيق رباعية، لكن الفريق الذي أنفق كثيرا على ضم اللاعبات على غرار الدنماركية برنيلي هاردر القادمة برقم عالمي مقدر بـ250 ألف جنيه إسترليني (350 ألف دولار) في سبتمبر من فولفسبورغ الألماني، رضخ أمام سرعة الكاتالونيات وتحركاتهن.

وأخفق تشلسي في أن يصبح ثاني فريق إنجليزي يحرز اللقب بعد أرسنال في 2007، فيما كانت أفضل نتائج برشلونة الذي يضم الهولندية ليكي مارتنس أفضل لاعبة في العالم لعام 2017، حلوله وصيفا في 2019 وراء ليون الفرنسي (1-4).

وكان ليون هيمن على البطولة في آخر خمس سنوات، لكن مشواره توقف في ربع النهائي أمام مواطنه باريس سان جيرمان الذي عاد وخسر أمام برشلونة في نصف النهائي.

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