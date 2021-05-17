الامارات | ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي يشتعل.. محمد صلاح يقاتل كين

شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي يشتعل.. محمد صلاح يقاتل كين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اشتعلت المنافسة بين المصري محمد صلاح هداف ليفربول، والإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم الحالي بعدما تألق كلا اللاعبين في الجولة 36 "لـ"البريمييرليغ".

ويتصدر صلاح وكين صدارة ترتيب الهدافين برصيد 22 هدفا لكل منهما، يليهما البرتغالي برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد (18 هدفا)، بانتظار ما تسفر عنه الجولتين الأخيرتين من عمر البطولة، التي ستجمع ليفربول مع بيرنلي (المركز 15) وكريستال بالاس (المركز 13)، فيما سيقابل توتنهام نظيريه أستون فيلا (المركز 11)، وليستر سيتي (الثالث)، مما يعني أن فرصة صلاح أفضل للتهديف وحسم المعركة الشخصية مع كين.

يذكر أن كين أحرز أربعة أهداف من ركلات الجزاء، مقابل ستة أهداف لمحمد صلاح من علامة الجزاء أيضاً.

ترتيب الهدافين بعد الجولة 36

1- الإنجليزي هاري كين (توتنهام) 22 هدف.

- المصري محمد صلاح (ليفربول) 22 هدف.

3- البرتغالي برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) 18 هدف.

4- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (توتنهام) 17 هدف.

5- الإنجليزي دومينيك كالفيرت (إيفرتون) 16 هدف.

6- الإنجليزي باتريك بامفورد (ليدز يونايتد) 15 هدف.

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