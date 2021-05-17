شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يكشف موقف الأهلي من التعاقد مع سيرينو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، موقف ناديه من التعاقد مع جاستون سيرينو، نجم فريق صن داونز الجنوب أفريقي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات إذاعية: «فى بعض الأوقات يكون هناك لاعبا مهما يحتاجه الفريق لكن كرة القدم بها تغييرات كثيرة وكثير من الأحداق التي تدير الموقف».

وأضاف مدير الكرة بالمارد الأحمر: «أمامنا 3 أشهر للحديث عن الصفقات الجديدة والتى يحتاجها المدير الفني، وكل ما سيطلبه سنقوم بتوفيره بكل تأكيد».