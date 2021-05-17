شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يُهاجم شريف إكرامي بسبب هدف إنيمبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي الإعلامي أحمد شوبير، حارس الاهلي ومنتخب مصر السابق، اندهاشه من تصرف شريف إكرامي حارس مرمي نادي بيراميدز، بالأمس في مباراة أنيمبا النيجيري، بعد أن تسبب في تلقي شباكه هدفًا في ذهاب ربع نهائي الكونفيدرالية.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: «شريف إكرامي تعمد مراوغة مهاجم نادي انيمبا النيجيري، ولكن اللاعب نجح في تسديد الكرة في شباك شريف إكرامي».

وأضاف شوبير: «الكابتن محمود الجوهري مدرب الاهلي والزمالك وأسطورة تدريب منتخب مصر كانت لديه مقولة ثابتة وهي أن الحارس مثل الطيار خطؤه بفورة».

وأوضح شوبير: «من المفترض أن شريف إكرامي حارس مرمي وبالتالي الترقيص مش شغلته لأن لما تتقطع الكورة الناس مش هتسيبك، ولا كان ليها لازمة ولا كان ليها معنى».