شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه فيروفيارو الموزمبيقي في البطولة الأفريقية لكرة السلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه اليوم الاثنين الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الزمالك نظيره فيروفيارو الموزمبيقي، في بداية مشواره بالمجموعة الثالثة من بطولة أفريقيا للأندية.

وتستضيف رواندا البطولة في الفترة من 16 وحتى 30 مايو الحالي، ويشارك فيها 12 فريقا من مختلف الأندية الأفريقية.

وكان من المقرر إقامة البطولة في العام الماضي لكن تم تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان فريق القلعة البيضاء قد فاز يوم السبت الماضي على نظيره بترو الأنجولي بنتيجة (78-76)، في المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين استعدادًا للبطولة.

ويقع نادي الزمالك في المجموعة الثالثة بجانب فرق المجمع البترولي الجزائري، فيروفيارو الموزمبيقي، داون السنغالي.

وتضم قائمة الزمالك النهائية 13 لاعباً هم: والتر هودج، مهاب ياسر، أنس أسامة، إسلام سالم، أحمد حاتم، عمر هشام، أحمد ياسر، هيثم السحارتي، مصطفى مشعل، مصطفى كيجو، أوجوستي جولبيبوش، مايكل فاكواد، تشينيميلو إلونو، بقيادة المدير الفني الإسباني أوجوستي بوش.

الجدير بالذكر أن نادي الزمالك يشارك في هذه البطولة بحكم أنه بطل دوري السوبر لعام 2019، كما أنه النادي المصري الوحيد الذي استطاع التأهل للبطولة.