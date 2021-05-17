شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب الجودو بالبطولة الأفريقية فى السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن شريف هنوهم، رئيس جهاز المنتخبات القومية للجودو، قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم فى منافسات البطولة الأفريقية التى تقام بالسنغال فى الفترة من 18 إلى 24 مايو الجارى.

وتضم قائمة المنتخب كلا من: يسرى سامى وأحمد على وعلى عيد وعبد الرحمن عبد الغنى ومحمد على وعبد الله عتمان، بالإضافة إلى سلمى سامر. ويرافقهم شريف هنوهم وعاكف مصطفى مدرب ومحمد سعد مدرب وتامر عبد الفتاح حكم، بالإضافة إلى محمد مطيع حكم.

وتعقد غدا الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقى ويتم فيها انتخاب رئيس وسكرتير عام وأمين للصندوق.

ويشهد العمومية مطيع فخر الدين رئيس الاتحاد المصرى ومعه هشام مصباح عضو مجلس الإدارة.