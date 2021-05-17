شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامي وأليسون.. هل يساوى حارس المرمى نصف الفريق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "حارس المرمى نصف الفريق".. مقولة خالدة فى تاريخ كرة القدم، توارثتها الأجيال وأثبتت صحتها عبر المباريات، فحارس المرمى المتألق بالفعل أصبح يعادل نصف الفريق، خاصة أنه يمنح الثقة لباقي زملائه على أرض الملعب، ويكون له دور حاسم فى حصد الألقاب مع فريقه.

وهذا ما أثبته البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى فريق ليفربول، وعجز عنه شريف إكرامي حارس فريق بيراميدز الذى كاد يسقط فريقه فى فخ هزيمة مبكرة بربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية أمام أنيمبا النيجيري.



إكرامي واليسون

حافظ البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى فريق ليفربول على آمال فريقه المحترف ضمن صفوفه الدولى المصري محمد صلاح، في التأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل، بعد إسدال الستار على منافسات الجولة الـ36 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بالفوز الذى حققه شيفيلد يونايتد على إيفرتون، بهدف دون مقابل سجله حارس ليفربول.



اليسون

وبلغة الأرقام سيقود هدف أليسون بيكر فريقه ليفربول للتأهل إلى دورى أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يحتل ليفربول المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى الانجليزي برصيد 63 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الرابع تشيلسي 64، وبفارق ثلاث نقاط عن صاحب المركز الثالث ليستر سيتي 66 نقطة قبل جولتين على نهاية المسابقة المحلية فى إنجلترا.

على الجانب الآخر، كاد شريف إكرامي يورط فريقه في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام أنيمبا النيجيري، حيث تقدم فيكتور مبومبا، لاعب فريق إنيمبا النيجيرى، على بيراميدز بهدف من خطأ كارثى لشريف إكرامى حارس مرمى الفريق السماوى، بعدما حاول مراوغة مبومبا إلا أنه لم ينجح ليسجل منها الأخير هدف التقدم فى الدقيقة الأولى، لولا تدارك لاعبو بيراميدز الصدمة وتمكنوا من إحراز 4 أهداف ليفوزوا بالمباراة.