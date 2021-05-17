شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يرفض إحالة حسين الشحات للدكة: "يؤدى واجب تكتيكى لكن ينقصه التوفيق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، أن حسين الشحات لاعب الفريق يجتهد في المباريات، ويؤدي واجب تكتيكي، لكن ينقصه التوفيق في المباريات من خلال تسجيل المباريات.

ورغم أن حسين الشحات يتعرض لهجوم من الجميع تقريباً في الشارع الكروي خلال الفترة الماضية بسبب تراجع مستواه، إلا أن بيتسو موسيماني مازال يثق تماماً في قدرات اللاعب ويرى أنه يؤدي دور مهم في الفريق، ويرفض إحالته للدكة.

وتحدث موسيماني مع جهازه المعاون عقب مباراة صن داونز الأخيرة بدوري الأبطال، قائلاً: لو إستعاد حسين الشحات ذاكرة التهديف، سيُشيد به الجميع وسيتحدث الكل عن دوره المهم والتكتيكي في الملعب.

وتابع موسيماني: الشحات لاعب جيد ودوره مهم في الملعب لكن إهدار الفرص يتسبب في توجيه اللوم له وهذا أمر قد لا يكون منطقي في كثير من الأحيان، لأن اللاعب يُنفذ تعليمات الجهاز الفني، ويبقي فقط التوفيق الذي سيأتي له بالتأكيد طالما واصل اللعب بنفس الجدية والتركيز.

ورفض المدير الفني للأهلي فكرة التقليل من جهود بعض لاعبي الأهلي ومنهم حسين الشحات، وشدد على أن طاهر محمد طاهر تعرض لهجوم مُماثل تقريباً لكن بعدما سجل في صن داونز مؤخراً نال إشادة الكثيرون.

ويسافر الأهلي مساء اليوم، لخوض مباراة صن داونز السبت المقبل بجنوب أفريقيا في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما إنتهت مباراة الذهاب بفوز الأهلي بثنائية نظيفة.