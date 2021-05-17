شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وفيرافيارو ببطولة لافروليج لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض اليوم فريق كرة سلة الزمالك رجال، مباراة الجولة الأولى من مباريات بطولة لأفروليج، والتى تقام برواندا وتستمر حتى 30 مايو الجارى، حيث يواجه فيرو فيارو الموزمبيقى

موعد مباراة الزمالك وفيروفيارو والقنوات الناقلة

يلتقى الزمالك فيروفيارو الموزمبيقى فى تمام الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، بصالة كيجالى ارينا برواندا، تذاع على قناة اون تايم سبورت، والتى أعلنت عن حصولها على حقوق بث جميع مباريات البطولة .

نظام البطولة

يشارك فى البطولة 12 فريقا مقسمين إلى 3 مجموعات، يصعد للدور التالى أول وثاني طل مجموعة بالإضافة إلى أفضل ثالث من كل منها، على أن يتم خوض ربع نهائي المنافسات بنظام خروج المغلوب .

قائمة الزمالك فى بطولة أفريقيا للسلة

وتضم قائمة الفريق بالبطولة كلا من: أنس أسامة، أحمد ياسر مودى، مصطفى مشعل، عمر هشام، مصطفى كيجو، مهاب ياسر، إسلام سالم، أحمد حاتم، هيثم السحرتى، بالإضافة إلى 4 محترفين وهم والتر هودج، ومايكل فاكود، شينميلو اليونج، وملوكو ديابات ويرأس البعثة طارق سعيد