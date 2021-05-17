شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف يقرر تصعيد ثنائى جديد لصفوف بنى سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفنى للفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى بقيادة مديره الفنى محمد يوسف تصعيد ثنائى جديد من لاعبي قطاع الناشئين وذلك للمشاركة بتدريبات واستعدادات الفريق للمواجهات القادمة.

وقال محمد يوسف مدير الفنى لفريق بنى وسويف ان تصعيد الثنائى يوسف مصطفى حارس المرمى مواليد 2003 وكريم ياسر عبدالنبي حارس المرمى مواليد 2001 لصفوف الفريق الأول لكرة القدم ببنى سويف وذلك عقب اتفاق نبيل شعبان مدرب حراس مرمى الفريق الكروى الاول مع الجهاز الفنى على تصعيد الثنائى .

وجاء قرار الجهاز الفنى بتصعيد الثنائى لإمكانيات اللاعبين الفنية والبدنية بجانب حرص الجهاز الفنى على منحهم الاحتكاك القوى بالتدريببات إضافة إلى زيادة خبراتهم خلال الفترة الحالية .ويتواجد بصفوف الفريق الكروى الاول ببنى سويف الثلاثى شريف مدحت ومحمود جمال ومصطفى حطيبة بالإضافة إلى محمود عبدالنبي.

وكان الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى تدريباته اليومية وذلك استعدادا لمواجهة قنا الرياضى والمقرر إقامتها الثلاثاء القادم بملعب قنا .وخاض الفريق تدريبه بملعب مركز شباب باروط وسط مشاركة العديد من اللاعبين الناشئين .كما خاض حراس مرمى الفريق تدريبا قويا تحت قيادة نبيل شعبان مدرب الحراس والذى حرص على تصعيد الثنائى كريم ياسر ويوسف محمد حراس مرمى القطاع .وحرص محمد يوسف المدير الفنى لبنى سويف على عقد جلسة مع اللاعبين وذلك للحديث عن أهمية المباراة والمرحلة القادمة بعد عودة منافسات المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .وطالب المدير الفنى لبنى سويف من لاعبيه ضرورة الجدية والالتزام خلال الفترة الحالية وذلك لإسعاد الجماهير.

ويقود بنى سويف جهاز فنى مكون من محمد يوسف مديرا فنيا وسيد عامر وأحمد السادات وعبدالله امين جهاز معاون ونبيل شعبان مدربا لحراس المرمى وأحمد ماهر ومحمد صلاح جهاز ادارى واحمد سعودى ووائل محمد عطية جهاز طبي ومحمد الحسينى منسقا إعلاميا.