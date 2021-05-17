شكرا لقرائتكم خبر عن اللقاءات الحاسمة بالدورى الإسباني تقام في نفس التوقيت السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد الإسباني، اقامة المباريات الحاسمة بالجولة الأخيرة من بطولة الدوري، والتي ستحسم الفائز بلقب الموسم الجاري "2020-2021فى توقيت واحد.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن الاتحاد استقر على إقامة 7 مباريات، وهي التي تحتوي على شيء من المنافسة، في نفس التوقيت مساء السبت المقبل.

وأضافت أنه من بين هذه المباريات، مواجهتي حسم الليجا، حيث سيلتقي أتلتيكو مدريد مع بلد الوليد، وريال مدريد ضد فياريال.

وستبدأ الجولة الـ 38 والأخيرة من بطولة الدوري الإسباني يوم الجمعة، بمباراة ليفانتي-قادش،وبالإضافة إلى المباراتين اللتين ستحددان لقب بطل الدوري، يشهد يوم السبت مباريات: سيلتا - بيتيس، وإيبار - برشلونة؛ وهويسكا - فالنسيا؛ وأوساسونا - ريال سوسيداد، وإلتشي - أتلتيك بيلباو.

وستختتم مباريات الجولة الأخيرة يوم الأحد، بمباراة غرناطة - خيتافيوإشبيلية - ألافيس في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وكان أوناي إيمري المدير الفني لفياريال، قد طالب بإقامة مباراة ريال مدريد يوم السبت، كي يكون أمام فريقه متسع للتحضير لمباراة نهائي الدوري الأوروبي التي ستقام ضد مانشستر يونايتد يوم 26 من الشهر الجاري.

جدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد يتصدر جدول ترتيب الليجا برصيد 83 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد، حيث سيتوج الأتليتي بطلاً للدوري الإسباني حال فاز على بلد الوليد أو تعثر الملكي أمام فياريال.