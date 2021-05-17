شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالفضيل : حققنا انتصارًا مهمًا على الزمالك.. ونسعى للفوز في المباريات المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى شريف عبدالفضيل، المدير الفني لفريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته البالغة بالفوز على الزمالك في ملعبه بهدف دون رد، ضمن بطولة الجمهورية، مؤكداً أن الفوز أعاد الأهلي للمنافسة على اللقب بقوة.

وشدد عبدالفضيل على أن لاعبيه قدموا أداء رائعاً في المباراة وظهروا بروح عالية وتحدوا ظروف حرارة الجو والضغط العصبي الشديد، وكانوا هم الطرف الأفضل طوال الـ 90 دقيقة، متمنياً أن يظل الأداء على هذا النحو في المباريات المقبلة.

وأوضح مدرب الأهلي أن المباريات المقبلة ستكون بمثابة نهائيات، ولا بديل خلالها عن الفوز من أجل التمسك بفرصة التتويج بلقب بطولة الجمهورية.