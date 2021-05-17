شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالفضيل : حققنا انتصارًا مهمًا على الزمالك.. ونسعى للفوز في المباريات المقبلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى شريف عبدالفضيل، المدير الفني لفريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته البالغة بالفوز على الزمالك في ملعبه بهدف دون رد، ضمن بطولة الجمهورية، مؤكداً أن الفوز أعاد الأهلي للمنافسة على اللقب بقوة.
وشدد عبدالفضيل على أن لاعبيه قدموا أداء رائعاً في المباراة وظهروا بروح عالية وتحدوا ظروف حرارة الجو والضغط العصبي الشديد، وكانوا هم الطرف الأفضل طوال الـ 90 دقيقة، متمنياً أن يظل الأداء على هذا النحو في المباريات المقبلة.
وأوضح مدرب الأهلي أن المباريات المقبلة ستكون بمثابة نهائيات، ولا بديل خلالها عن الفوز من أجل التمسك بفرصة التتويج بلقب بطولة الجمهورية.