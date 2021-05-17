شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي طولان: أتعرض للتنمر من اتحاد الكرة وقرار إيقافي مضحك كثيرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي أن خسارة الفريق أمام الزمالك كانت متوقعة نظوا لفارق الإمكانيات بين لاعبي الفريقين، وأن القلعة البيضاء دائما بها فريق عملاق.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: «حزين للغاية بسبب ما حدث من هجوم ضدي من بعض الجمهور المتواجد في مباراة الزمالك الاخيرة وأنهم لا يمثلوا القلعة البيضاء».

وأكمل: «أعرف من كانوا متواجدين في المدرجات وفوجئت بمعافبتي من جانب اللجنة الثلاثية بإيقافي مبارتين وغرامة مالية ولا أفهم ما السبب، وأتعرف للتنمر من مسئولي اللجنة الثلاثية».

وتابع: «أتحدى مراقب المباراة بأي لفظ خارج حدث مني، وما فعلتة فقط قمت بالمشاورة للجماهير بأنني أعرفهم».

واختتم: «مباراة الأهلي أمام صن داونز الأهم الأداء وليس النتيجة وهذه الأدوار الأهم المكسب عن الأداء، وفيما يتعلق بأزمة نجلي فمتأكد تماما بأنه لم يخطئ».