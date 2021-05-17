شكرا لقرائتكم خبر عن موسمياني يستقر على الدفع بأجاي أساسياُ امام صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، على إراحة حسين الشحات، لاعب الفريق الأحمر، وإعادته لدكة البدلاء؛ بسبب تراجع مستوى اللاعب في الفترة الأخيرة، وعدم استغلال كم الفرص التي حصل عليها وآخرها في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي، حتى يتمكن اللاعب من استعادة تركيزه بعدما اكتشف الجهاز الفني أن اللاعب يعاني من غياب التركيز داخل الملعب.

وظهر حالة من عدم رضا على الجهاز الفني بسبب أداء حسين الشحات في مباراة صن داونز، خاصة في التمركز والتكملة الهجومية رغم الثغرة التي كانت موجودة في ظهر فريق صن داونز من الجبهة اليسرى نظرا لتقدم الظهير الأيسر، ورغم تنبيه موسيماني على الشحات أكثر من مرة لتفعيل جبهته، إلا أن اللاعب لم يعمل بهذه النصائح، لذا كان الشحات أول تغييرات الجهاز الفني في مباراة صن داونز بعد تغيير رامي ربيعة الاضطراري ونزول ياسر إبراهيم بدلا منه.