شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم المصري ضمن قائمة الكونغو لمواجهة تونس و الرأس الأخضر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقت إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية خطاب رسمي من الاتحاد الكونغولي يخطره من خلاله باختيار كازادي كاسينجو، مهاجم الفريق، لقائمة منتخب الكونغو الديمقراطية المختارة للانضمام للمعسكر المغلق المقرر اقامته بتونس أول يونيو المقبل.

ويخوض فيه المنتخب الكونغولي مباراتين وديتين أمام منتخبي تونس والرأس الأخضر على الترتيب وذلك ضمن الاستعداد لمباراتيه أمام تنزانيا وبنين بالجولتين الأولى والثانية من المجموعة الرابعة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم والتى تضم أيضا منتخب مدغشقر والتى تنطلق مطلع سبتمبر المقبل.

وانضم كازادى كاسينجو صاحب الـ 28 عاماً للمصرى الموسم الحالى قادما من صفوف الوداد البيضاوى المغربى واحرز هدفين منذ انضمامه بواقع هدف في مرمى وادى دجلة وغزل المحلة