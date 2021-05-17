شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة المقاولون العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أستأنف الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي تدريباته اليومية، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة و العشرون من الدوري العام، ومنح الجهاز الفني للدراويش لاعبيه راحة سلبية من تدريبات أمس السبت، و ذلك تجنبًا لتعرض اللاعبين للإجهاد البدني في ظل تلاحم المباريات خلال الفترة الماضية.

ويسعى الدراويش لتحقيق سادس انتصاراته على التوالي في مواجهة ذئاب الجبل، و ذلك لتعزيز فرصته في التقدم بجدول ترتيب المسابقة و الخروج من المنطقة الصعبة التي وضع اللاعبين الفريق بداخلها منذ فترة طويلة