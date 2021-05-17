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الإسماعيلي يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة المقاولون العرب

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هشام محيسن 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أستأنف الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي تدريباته اليومية، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة و العشرون من الدوري العام، ومنح الجهاز الفني للدراويش لاعبيه راحة سلبية من تدريبات أمس السبت، و ذلك تجنبًا لتعرض اللاعبين للإجهاد البدني في ظل تلاحم المباريات خلال الفترة الماضية.

ويسعى الدراويش لتحقيق سادس انتصاراته على التوالي في مواجهة ذئاب الجبل، و ذلك لتعزيز فرصته في التقدم بجدول ترتيب المسابقة و الخروج من المنطقة الصعبة التي وضع اللاعبين الفريق بداخلها منذ فترة طويلة

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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