هل بدأ سان جيرمان مفاوضات لضم صلاح؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

يبدو أن إدارة نادي باريس سان جيرمان باتت مقتنعة بضرورة ضم المصري محمد صلاح. هداف الدوري الإنجليزي وفريق ليفربول.



مبابي يرتبط بعقد مع فريق العاصمة الفرنسية حتى نهاية الموسم المقبل 2021-2022، لكنه رفض تمديد التعاقد على عكس زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي مدد عقده في فرنسا حتى 2025.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسي، إن إدارة باريس بدأت التفاوض فعلياً مع محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، في ظل قناعتها بصعوبة الاحتفاظ بالفرنسي كيليان مبابي مهاجم الفريق في الموسم المقبل.

مبابي يقدم واحداً من أفضل مواسمه في فرنسا بتسجيل 39 هدفاً في 44 مباراة بكافة البطولات، ما جذب أنظار أفضل أندية القارة، على رأسها ريال مدريد، الذي أبدى قبل عامين اهتمامه بضم اللاعب الذي يحظى بإعجاب كبير من رئيس النادي فلورنتينو بيريز والمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

صلاح على الجانب الآخر، يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل جولتين من النهاية، بالتساوي مع هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير، ولكل منهما 22 هدفاً.

وبحسب الصحيفة واسعة الانتشار في فرنسا، فإنه على الرغم من أن صفقة انتقال صلاح لباريس قد تكون باهظة الثمن، إلا أن النادي قرر الإنفاق حال رحيل مبابي الموسم المقبل.

صلاح ليس الاسم الوحيد المرشح لخلافة مبابي في باريس بحسب المصدر، حيث يتواجد البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني وأفضل لاعبي العالم، والأسطورة ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني.

ويرتبط صلاح بعقد مع ليفربول حتى 2023، لكنه صرح مؤخراً بأن إدارة النادي لم تفاوضه بشأن تجديد تعاقده، مبدياً دهشته من هذا الأمر.

وعلى مدار الموسم الحالي أطلق مو صلاح بعض التصريحات التي تلمح لإمكانية الرحيل عن "الريدز"، لكن حديثه انصب على انفتاحه للانتقال لريال مدريد أو برشلونة، ولم يذكر الدوري الفرنسي.

يذكر أن صلاح انضم لليفربول قادماً من روما الإيطالي في صيف 2017 لينجح في قيادة الفريق للتتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم الأندية، عبر 171 مساهمة تهديفية في 201 مباراة، سجل خلالها 125 هدفاً وصنع 46.