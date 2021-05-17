شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهــور العـائـد فـي قمــة الســـعادة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقيمت المباراة النهائية بحضور الجمهور بعد غياب طويل عن المدرجات؛ بسبب فيروس كورونا، وقد أشاد مشجعو شباب الأهلي والنصر بخطوة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، التي أعادت الحياة إلى الملاعب.

وسمح الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بحضور المشجعين بنسبة 30% من سعة استاد هزاع بن زايد والذي تبلغ قدرته الاستيعابية 25 ألف متفرج.

واقتصر الحضور على الذين نالوا جرعات من لقاح كورونا، وقد قام المنظمون بعمل كبير للمحافظة على التباعد بين المشجعين وتعقيم كراسي الجلوس، كما قام اتحاد الكرة بتأمين الراحة للحاضرين عبر تقديم وجبات طعام ومياه صحية مجانية.

وبسبب جائحة فيروس كورونا، أقيمت جميع مباريات كرة القدم الإماراتية منذ مارس/ آذار 2020 من دون حضور الجمهور، وقد يتم تعميم التجربة على الاستحقاقات المقبلة، وأقربها المباريات المستكملة من منافسات المجموعة السابعة من التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين والتي تستضيفها دبي.