كنت متخيلها بسيطة لكن طلعت علقة .. إبراهيم فايق يكشف تفاصيل إصابته بكورونا

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي إبراهيم فايق آخر تطورات حالته الصحية، عقب إصابته مؤخرا بفيروس كورونا، وتواجده في المنزل من أجل، الخضوع للبروتوكول الطبي والعزل حتى لا يضر أحد ويتعافى تماما من الإصابة.

وقال إبراهيم فايق خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «أون تايم سبورتس» مع الإعلامي مدحت شلبي: «الحمد لله أنا الآن أفضل بشكل كبير، تعافيت وينقصني بعض الأعراض البسيطة فقط، وأتمنى دعاء الجميع لي حتى أتعافى تماما».

وأضاف الإعلامي الشهير: «كنت متخيلها بسيطة لكن طلعت علقة جامدة، خاصة في أول أسبوع تعرضت لإعياء شديد وصداع، ولكني الحمد لله تخطيتها بفضل الله، وتعرضت للإصابة من الأساس أثناء تواجدي في الجيم الأسبوع الماضي».

وشدد إبراهيم فايق: «أشكر ربنا على كل شيء، وأشكر الجميع على سؤالهم، ولا أرى أي مكروه في أحد وأتمنى أن يتوخى الجميع الحذر الشديد في هذه الأيام، خاصة وأن الانتشار أصبح بشكل كبير، وعلى الجميع أن يقوم بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم التواجد في أماكن التجمعات».

وكان فريق الإعداد الخاص ببرنامج «جمهور التالتة»، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، والمذاع على قناة «أون تايم سبورتس»، قد أعلن مساء يوم الأحد الماضي، تفاصيل إصابة إبراهيم فايق بفيروس كورونا، بعد خضوعه لمسحة طبية أكدت إصابته بالوباء المنتشر حول العالم بالوقت الحالي.