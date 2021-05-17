شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحسم موقف حمدى فتحى من رحلة جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للأهلى على إصطحاب حمدي فتحي لاعب الفريق إلى جنوب أفريقيا ليتم تجهيزه للمشاركة في مباراة السوبر الأفريقي لصعوبة مشاركته أمام صن داونز.

ويسافر الأهلي مساء اليوم ،الاثنين، إلى جنوب أفريقيا على متن طائرة خاصة لمواجهة فريق صن داونز يوم 22 مايو الجاري في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت الأيام الماضية مشاركة حمدي فتحي في تدريبات الأهلي مُرتدياً "جبيرة" ولم يشكو من آية آلام الأمر الذي جعل الجهاز الفني يستقر على إصطحاب اللاعب في رحلة جنوب أفريقيا.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي في تجهيز حمدي فتحي لمباراة السوبر الأفريقي يوم 28 مايو الجاري أمام نهضة بركان المغربي في قطر.

ويُعد حمدي فتحي من العناصر الأساسية في تشكيلة موسيماني المدير الفني للأهلي، حيث يرغب في تجهيز اللاعب جيداً ليكون أحد الأوراق في موقعة السوبر الأفريقي الهامة في ظل صعوبة مشاركته أمام صن داونز السبت المقبل.

وغاب حمدي فتحي عن مباريات الأهلي الماضية بعد إصابته في الكتف خلال تواجده بمعسكر المنتخب الوطني الأول في مارس الماضي وهي الإصابة التى إستلزمت جراحة في "الكتف" قبل أن يتماثل منها للشفاء.

الأهلي فاز على صن داونز أول أمس، السبت، بإستاد السلام بثنائية نظيفة حملت توقيع طاهر محمد طاهر وصلاح محسن.