شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحدد مصير عبد الغنى من لقاء طلائع الجيش فى مران الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول بالزمالك، لاختبار طبي في تدريبات الفريق غدا الثلاثاء، لتحديد مدي تخلصه من الأجهاد الذى كان يعاني منه، والذى تسبب في غيابه عن لقاء الفريق الأخير أمام انبي الذى أقيم مساء الجمعة الماضي.

الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كاريترون يرغب في تحديد مصير عبد الغني حتي يتمكن من الدفع به بجوار محمود حمدي الونش في لقاء طلائع الجيش، الذى سيقام مساء الخميس المقبل في ظل غياب محمود علاء للإصابة .

وفى حال عدم جاهزية عبد الغني سوف يضطر كارتيرون الدفع بمحمد عبد السلام الغائب عن المباريات منذ فترة طويلة وهو ما يجعله يسعي لتجهيز عبد الغني ليلعب بجوار الونش بدلا من علاء .

وكان الجهاز النفى قد منح محمد عبد الغني راحة من التدريبات الجماعية للفريق الخميس الماضي بسبب تعرضه للإجهاد.

وكشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إصابة محمود علاء مدافع الفريق بمزق في العضلة الضامة بعدما خضع اللاعب لآشعة أمس الأول للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها في مباراة إنبي الأخيرة في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وأكد أسامة أن علاء سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في الفترة المقبلة لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن، ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الثلاثاء المقبل استعدادا للقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري.