شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة صن داونز تجبر مدافع الأهلى على الاحتفال مبكراً بعيد ميلاده.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجبرت مباراة الأهلي وصن داونز المرتقبة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر، على الاحتفال بعيد ميلاده مبكراً مع عائلته، قبل السفر مع الفريق إلى جنوب أفريقيا استعداداً للقاء المرتقب.

وكتب رامي ربيعة عبر حسابه الشخصي على انستجرام: احتفال مبكر بعيد الميلاد.. يوم رائع مع العائلة.

وولد رامي ربيعة في 20 مايو عام 1993، وهو أحد أبناء القلعة الحمراء، وهو أحد اكتشافات عبد العزيز عبد الشافي، الذي قام بتصعيده للفريق موسم 2009/2010، وخلال مسيرته الاحترافية لم يلعب ربيعه سوى لناديين فقط هما المارد الأحمر وسبورتينج البرتغالى قبل أن ينهي مشواره الاحترافي ويعود للأهلي من جديد.



رامى ربيعة (1)



رامى ربيعة (2)



رامى ربيعة (3)



رامى ربيعة (4)



رامى ربيعة (5)

وتغادر بعثة فريق الأهلي إلى جنوب أفريقيا اليوم، الاثنين، استعداداً لمواجهة صن داونز السبت المقبل في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في مواجهة حسم الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز في موقعة الذهاب بهدفين نظيفين.

وفضل الجهاز الفني للأهلي السفر إلى جنوب إفريقيا قبل موعد المبارة بـ5 أيام من أجل تعود لاعبيه على الأجواء في بريتوريا التي تستضيف المباراة، لاسيما أن المباراة ستقام في أجواء حارة لأنها ستلعب في الثالثة عصرا، لذا يرغب الجهاز الفني في أن يعتاد الفريق الأحمر على التدرب في هذه الأجواء ليكون اللاعبين على أتم استعداد للتعامل مع هذه الظروف الصعبة.