شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سالم يعود إلى تدريبات المقاولون بعد التعافى من إصابة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد محمد سالم مهاجم المقاولون العرب، للمشاركة في التدريبات الجماعية لذئاب الجبل، بعد تعافيه من إصابة الركبة التي تعرض لها في بداية الموسم الجاري، وأبعدته لفترة طويلة عن المشاركة مع الفريق خلال المباريات، ويخوض سالم المرحلة الأخيرة من التأهيل لتجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة.

ولم يشارك سالم سوى في 6 مباريات فقط مع المقاولون في الموسم الجاري، قبل أن يتعرض لإصابة في الركبة أبعدته لفترة طويلة عن الفريق.



محمد سالم

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة نظيره الاسماعيلي، يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، حيث كان المقاولون قد فاز في مباراة الدور الأول على الدراويش بهدف نظيف.

ويحتل المقاولون المركز الـ 14 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 24 نقطة حصدها ذئاب الجبل بعد الفوز في 6 مباريات، والتعادل فى مثلهم، بينما تلقى المقاولون الهزيمة في 10 لقاءات أخرى.

وكان المقاولون قد فاز في مباراة الجولة الماضية بالدوري العام على البنك الأهلي بهدف نظيف، وطلب عماد النحاس لاعبي المقاولون بمواصلة العروض القوية في الدور الثاني لوضع الفريق في المركز الذي يليق به.

من جانبه، يرى المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، والمشرف على قطاع الكرة، أن التحكيم المصري بحاجة إلى وقفة من قبل لجنة الحكم، مؤكداً أنه في وجود الفار كان يجب أن تقل الأخطاء التحكيمية المؤثرة على نتائج المباريات إلا أن العكس ما حدث.