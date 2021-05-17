شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أحمد ياسر ريان الفهد المنتظر فى هجوم الأهلى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح أحمد ياسر ريان، لاعب الأهلى المعار إلى سيراميكا، مطلبا جماهيريا من أجل العودة إلى صفوف القلعة الحمراء لقيادة الهجوم فى الموسم المقبل، فى ظل تألقه الملفت للنظر وثبات مستواه، فضلا عن احتياج الفريق لخدماته.

ومن المنتظر أن تدرس لجنة التخطيط فى الأهلى عودة اللاعب فى ظل المطالب الجماهيرية القوية بعودة اللاعب لسد ثغرة الهجوم، حاصة أن اللاعب يمتلك قدرات هجومية ومهارات قوية.

ومن المتوقع أن يتم قيد أحمد ريان في قائمة الأهلي للموسم الجديد، خاصة أنه يعانى من أزمة في الخط الأمامي، في ظل ابتعاد الثلاثي والتر بواليا ومروان محسن وصلاح محسن عن التألق مع الفريق الأحمر، وهو ما دفع الجهاز الفني للاعتماد على محمد شريف في مركز المهاجم الصريح بشكل أساسي.

وقد يكون ريان الحل الأمثل أمام الأهلي لتدعيم خط هجومه بعد تألق اللاعب رفقة سيراميكا في الموسم الحالي، وأثقل موهبته من تجربته مع الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز.

ويعد أحمد ياسر ريان أحد المواهب التي ينتظرها مستقبل واعد في الكرة المصرية، ولد أحمد ريان فى الرابع والعشرين من شهر يناير عام 1998، والتحق بناشئى القلعة الحمراء، وينتمى لأسرة كروية عاشقة للفريق الأحمر، فوالده هو النجم السابق ياسر ريان ظهير أيسر النادى الأهلى المعتزل، والذى تعلم منه المهاجم الشاب حب الكيان الأحمر.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب أحمد ياسر ريان فى الصور التالية