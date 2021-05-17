قرار غير مسار أبو مكة والسبب هازارد

الشارقة - اميمة ياسر - كشف البرتغالي ريكاردو فروموزينيو، المدير الفني للهلال السوداني، ومساعد جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي سابقا، عن أسباب رحيل محمد صلاح نجم ليفربول الحالي، عن البلوز، حينما كان الأخير مدربا للفريق.

وأضاف ريكاردو فروموزينيو، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج مساء أون تايم، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، أن تشيلسي تعاقد مع صلاح في نفس التوقيت الذي أبرم تعاقده مع البلجيكي إيدين هازارد، وبالتالي كان من الصعب أن يلعب صلاح في وجود هازارد".

وأوضح المدير الفني للهلال السوداني، أن صلاح ومورينيو مازالا صديقين حتى الآن، مؤكدا أنه لم يكن مكان مورينيو حينما كان صلاح لاعبا في تشيلسي، وبالتالي لا يعرف إن كان قرار الاستغناء عن صلاح صحيحا أم خاطئا.

وأشاد ريكاردو بإمكانات اللاعب المصري الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي حاليا قائلا: "صلاح لاعب سريع ومؤثر ويلعب جيدا مع المجموعة، من الصعب مراقبته وهو يتحرك، ويتطور بشكل سريع، واللاعبين المصريين الذين لعبوا في البرتغال لديهم مهارات كبيرة، وكرة القدم المصرية مختلفة عن أي مكان آخر".