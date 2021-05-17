شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطلب المد لديسمبر .. وفيفا تتحفظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، شفويًا من مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، الاستمرار حتي شهر نوفمبر أو ديسمبر المقبل لحين الانتهاء من احتفالات مئوية الجبلاية المقرر لها 3 ديسمبر المقبل والإنشاءات الخاصة بمشروع الهدف إلي جانب إقامة الانتخابات في نوفمبر المقبل .

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن أن هناك اتجاها قوي اداخل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعدم المد للجنة الثلاثية مرة أخرى خاصة أن اتحاد الكرة به لجان معينة منذ ما يقرب من موسمين بعد استقالة مجلس هاني أبو ريدة في ٩ يوليو عام 2019 بعد خروج منتخب مصر من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بمصر، إلى جانب أن الاتحاد الدولي لم يعين لجنة لمدة موسمين في آي اتحاد من قبل وبالتالي الأقرب هو إقامة انتخابات لاتحاد الكرة لتعيين مجلس جديد في سبتمبر أو أكتوبر المقبل وانهاء عمل اللجنة الحالية.

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تمديد عمل اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم حتى 31 يوليو 2021 بعد أن كان ينتهي عمل اللجنة في 31 يناير الجاري.

في سياق مغاير أعلن اتحاد الكرة المصري لكرة القدم على موافقة اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف في اجتماعها بالعاصمة الرواندية كيجالي على استضافة مصر للنسخة الأولى لبطولة الأندية الأفريقية للكرة النسائية 2021 في أكتوبر المقبل.

كما أعلن اتحاد الكرة تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب 2023 المؤهلة لنهائيات كأس العالم للشباب المقرر إقامتها بإندونيسيا 2023.