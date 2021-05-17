شكرا لقرائتكم خبر عن محمود كهربا مستاء من دكة الأهلي.. وسوابقه القديمة تمنعه من الاعتراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشكو محمود كهربا، لاعب الاهلي، من تهميشه في صفوف الفريق الأحمر وعدم الاعتماد عليه في الفترة الأخيرة، سواء بشكل أساسي أو احتياطي، رغم تباين أداء الفريق الأحمر، خاصة الجناحين، ويمنّي النفس في العودة لتشكيل الأهلي الأساسي.

ولم يحصل محمود كهربا على فرصة المشاركة الأساسية في المباريات الأخيرة للأهلي، رغم تراجع مستوى حسين الشحات وعدم استغلال الفرص التي يحصل عليها مع الفريق الأحمر في الفترة الحالية.

ويتحفظ كهربا على فكرة الاعتراض أو التحدث مع أحد أفراد الجهاز الفني للأهلي عن ضرورة الحصول على فرصة المشاركة في المباريات، خاصة أن سجله حافل بالأزمات التي افتعلها في الفريق الأحمر، آخرها الاعتراض بشكل غير لائق على عدم مشاركته في المباريات في مباراة فريقه ضد طلائع الجيش بالدوري قبل أن تتم معاقبته بإيقافه شهرا وتغريمه 200 ألف جنيه.

ويخشى محمود كهربا من تكرار الاعتراض فتكون عقوبته هذه المرة التجميد نهائيا، وكذلك تسويقه بنهاية الموسم، خاصة أن موقف بقائه في صفوف الأهلي على المحك بفضل الأزمات التي افتعلها في صفوف الفريق منذ قدومه للقلعة الحمراء في الموسم الماضي، وافتعاله أية أزمات جديدة قد يكون مصيرها الاستغناء عن خدماته.

ولم يشارك محمود كهربا في مباراة فريقه ضد صن داونز الجنوب أفريقي أمس السبت في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا والتي فاز فيها الفريق الأحمر بثنائية نظيفة، وتواجد على دكة البدلاء طوال الـ90 دقيقة.