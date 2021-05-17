شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يمنح فرجاني ساسي صلاحيات فنية إضافية داخل الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، منح صلاحيات فنية إضافية للتونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق داخل الملعب فى المباريات المقبلة.

وأكد مصدر داخل الجهاز الفنى لفريق الزمالك أن فرجانى ساسى يتألق عند منحه حرية الحركة فى منطقة وسط الملعب دون التقيد بأداء أدوار محددة فقط، لذا فإن كارتيرون فضل منحه حرية الحركة لعمل الزيادة الهجومية والمساندة لاوباما وشيكابالا وزيزو وبن شرقى فى المنطقة الهجومية للزمالك.

كما يدرس مسئولو الزمالك دخول أحمد عيد الظهير الأيمن للفريق فى صفقة تبادلية الصيف المقبل، فى ظل عدم دخوله فى حسابات الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفنى عن رغبة كارتيرون فى استبعاد أحمد عيد من قائمة الفريق الموسم المقبل، نظرا لعدم التزام اللاعب بالتعليمات الفنية داخل الملعب، ما جعل كارتيرون يتحدث مع المقربين منه عن إمكانية إعارة أحمد عيد أو بيعه الصيف المقبل وتدعيم الفريق بظهير أيمن يكون أكثر إفادة لفريق الزمالك.

ويرى مسئولو الزمالك إمكانية إعارة أحمد عيد لأحد فرق الدورى لاكتساب خبرة المباريات، أو دخوله فى صفقة تبادلية لتقليل المقابل المادى الذى سيتم دفعه فى أى صفقة.