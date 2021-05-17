شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس قيد 30 لاعبا في القوائم بسبب ضغط المباريات و5 تحت السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة على استمرار قوائم الأندية بـ30 لاعبا في الموسم المقبل، و5 لاعبين تحت السن، وهذا ما ستتم مناقشته في اجتماع الأندية بمسئولي الجبلاية خلال الفترة المقبلة، وذلك مقابل أن يتم ضغط جدول الدوري الجديد.

يشهد الموسم توقفات كثيرة خاصة بالمنتخب الأول على مدار الموسم الجاري والمقبل، حيث سيكون هناك توقف في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر، ثم توقف جديد في شهر يناير للمنتخب الأول، للمشاركة في كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها الكاميرون، وبطولة كأس العالم في يونيو 2022 في حالة التأهل، وهو ما يربك جدول الموسم المقبل، فضلا عن ارتباطات الأندية في البطولات الأفريقية وكأس العالم للأندية والسوبر الأفريقي.

وأسفرت قرعة بطولة كأس العرب التي يشارك بها منتخب مصر عن توزيع المنتخبات الـ16 المشاركة في نهائيات البطولة على 4 مجموعات جاءت كالتالى:

المجموعة الأولى: قطر- العراق - عمان أو الصومال - البحرين أو الكويت.

المجموعة الثانية: تونس - الإمارات - سوريا - موريتانيا أو اليمن.

المجموعة الثالثة: المغرب - السعودية - الأردن أو جنوب السودان - فلسطين أو جزر القمر.

المجموعة الرابعة: الجزائر - مصر - لبنان أو جيبوتي - ليبيا أو السودان.