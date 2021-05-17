شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحدد موقف معلول و حمدى فتحي اليوم قبل السفر لجنوب إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحدد اليوم موقف الثنائي علي معلول وحمدي فتحي لاعبا الأهلي، من اللحاق برحلة الفريق الأحمر إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز يوم السبت المقبل في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما خضع الثنائي لأشعة أمس للاطمئنان على مدى جاهزيتهما للسفر إلى بريتوريا.

ويكشف الجهاز الفني موقف معلول وفتحي من اللحاق بمباراة العودة ضد صن داونز، وإن كان الأقرب أن يرافقا البعثة الحمراء إلى جنوب إفريقيا، حيث أنه فى حال عدم لحاقهما بمباراة صن داونز، سيتم تجهيزهما لمباراة نهضة بركان يوم 28 مايو بالسوبر الإفريقي.

وأكد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أن فريقه لديه أخطاء سيحاول تعديلها، رغم أن الأهلي لعب جيدا وأحرز أهدافا وهذا ما يهمنا، مشيدا بعمرو السولية الذي كان مميزًا في وسط الملعب وتغيير صلاح محسن بمثابة التغيير السوبر وعندما ينزل يصنع سحرا لنا، وسنستعيد علي معلول في رحلة جنوب أفريقيا وقطر، وقد يكون جاهزا لمباراة السوبر الأفريقي، ونحمد الله أن لدينا اثنين في الظهير الأيسر عادا لنا، جونيور أجايي كان جاهزا يلعب 10 دقائق ويبدأ في العودة خطوة خطوة.

وأردف، لا نقلق على الأهلي إلا من الناحية الخططية، خاصة أن هذا الفريق حقق ثلاثة ألقاب الموسم الماضي، وسنعمل على تحقيق نتيجة إيجابية في جنوب أفريقيا وتنظم الشق الدفاعي، وسنعمل على التسجيل في جنوب أفريقيا؛ لأنه أمر مهم، حيث سنلعب على نظافة الشباك وتسجيل الأهداف وعلينا احترام فريق صن داونز الذي يلعب بهذا الحماس، مؤكدا أن فريقه لم يحسم التأهل حتى الآن ولي عشرون عاما أعمل في التدريب، وبفضل خبرتي لن أنخدع بهذه النتيجة، ولن نلعب بثقة زائدة، وسنعمل على تصحيح الشق الدفاعي والنجومية في مباراة العودة، وهدفنا تسجيل أهداف بلقاء جنوب أفريقيا.

وعلق على أنباء رغبة الأهلى فى التعاقد مع لاعبين من صن داونز، قائلاً: "ما يقال فى هذا الشأن غير صحيح، فقط أثني عليهم والوحيد الذي فاوضه الأهلي هو سيرينو، ولكن الموضوع تم غلقه، ليس لدي مشكلة وسأنام مرتاحا بعد الفوز على صن داونز، لأنني عملت بإخلاص مع صن داونز، ولكن هذا هو الاحتراف والتأهل لم يُحسم، وهناك معركة كبيرة في جنوب أفريقيا، وأُكن احتراما كبيرا لجماهير صن داونز، ولا أتعمد إهدار الوقت ونلعب بروح رياضية، ونحن الأهلي لا نلجأ إلى الوقوع على الأرض وإهدار الوقت".