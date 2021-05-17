شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مواجهات قوية فى مظاليم القاهرة والقناة.. أبرزها الترسانة والداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام فى الساعة الرابعة عصراليوم منافسات القسم الثاني بمجموعة القاهره والقناة، بعد توقف طويل بمناسبة شهر رمضان، حيث تقام 8 مواجهات قوية في الجولة الثانية والعشرين للمسابقة.

وتشهد مجموعة القاهرة والقناة صراعا ناريا فى القمة والقاع، ويتصدر نادي بورتو السويس صدارة المجموعة برصيد 35 نقطه، ويليه الترسانة في المركز الثاني برصيد 34 نقطة، والداخلية الثالث بنفس الرصيد 34 نقطة، وكوكاكولا الرابع 32 نقطة وياتى القناة في المركز الخامس 31 نقطة.

وتقام 8 مباريات قوية بين كل من:

الترسانة مع الداخلية

بتروجت مع زد

السكة الحديد مع جمهورية شبين

النجوم مع سرس الليان

بورتو السويس امام النصر

المريخ ومنتخب السويس

كوكاكولا والزرقا

طنطا مع القناة