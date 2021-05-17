شكرا لقرائتكم خبر عن «أجويرو» يتنازل عن 40% من راتبه للانتقال إلى «برشلونة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب الأرجنتينى سيرجيو أجويرو، جناح فريق مانشستر سيتى الإنجليزى، من الانتقال لصفوف برشلونة الإسبانى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فى صفقة انتقال لاعب حر. وذكرت صحيفة «ديلى ستار» البريطانية، أن سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتى، وافق على التنازل عن 40% من راتبه من أجل الانتقال إلى برشلونة الموسم المقبل عقب نهاية عقده مع ناديه الإنجليزى.

وأشار إلى أن هناك بعض الأندية الإنجليزية أبدت رغبتها فى التعاقد مع أجويرو، على رأسها تشيلسى، وايفرتون وأرسنال، لكن الأرجنتينى اختار اللعب بجانب مواطنه ليونيل ميسى فى برشلونة. يُذكر أن نادى مانشستر سيتى، قرر عدم تجديد التعاقد مع أجويرو، مكتفيًا بالفترة التى قضاها داخل صفوف الفريق منذ عام 2011، والتى قاد الفريق خلالها للفوز بالعديد من البطولات، على رأسها الدورى الإنجليزى وكأس الرابطة.