شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاتة يحذر لاعبى الجونة من انتفاضة المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب رضا شحاتة، المدير الفني لفريق الجونة، لاعبى فريقه بفتح صفحة جديدة أمام غزل المحلة، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة 23 من الدورى الممتاز.

وحذر المدير الفني للجونة لاعبيه من انتفاضة المحلة بعد الهزيمة الأخيرة التي تكبدها زعيم الفلاحين في الجولة 22 من الدورى، أمام المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف.

وشدد رضا شحاتة على أهمية العودة من ملعب المحلة بالنقاط الثلاث حتى لا يتسرب الإحباط للفريق فى الجولات الحاسمة من عمر المسابقة، موضحا لعناصر الفريق أن مراكز الهبوط باتت قريبة من جميع الفرق التي تقبع في منتصف الجدول.

وطالب شحاتة اللاعبين بطي صفحة المقاصة والهزيمة أمام الفريق الفيومي بهدف دون رد في أخر مباريات الجونة بالدوري بهدف قاتل في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

وتجمد رصيد الجونة عند النقطة 26 فى المركز 13، بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 8 مباريات، وسجل لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكه 27 هدفا.

وحقق فريق مصر المقاصة الفوز على نظيره الجونة بهدف دون رد أحرزه شيمليس بيكلى فى الدقيقة 90 من عمر المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة قوية للفريقين.